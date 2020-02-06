Москва, , 15:27 — REGNUM Басманный суд Москвы 6 февраля рассмотрит вопрос об аресте Муртази Шадания, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры в отношении Шадания Муртази Хушутовича», — сообщили в суде.

Шадания обвиняется в преступлении по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, совершенное группой лиц»).

По версии следствия, летом 2009 года Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым, которое должно было помочь ему в выборе места для убийства. Помимо этого, следствие считает, что Шадания обеспечивал транспортировку оружия, из которого был застрелен Иваньков.