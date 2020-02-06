Москва, , 15:22 — REGNUM Тренер чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко опубликовала видео со спортсменкой после сообщений о госпитализации 21-летней гимнастки.

На видео Солдатова посылает воздушный поцелуй. Также Дьяченко опубликовала совместное фото с Солдатовой, передает РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой. В машине скорой помощи ее доставили в институт имени Склифосовского, где поместили в психосоматическое отделение. По словам врачей, Солдатова находится в удовлетворительном состоянии.

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