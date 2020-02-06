Ростов-на-Дону, , 15:19 — REGNUM В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Ростовской области был закрыт международный аэропорт. В настоящее время работа воздушной гавани возобновляется. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Платова».

"В настоящее время взлётно-посадочная полоса открыта, рейсы и самолёты готовятся к вылету из Ростова-на-Дону. Весь день 6 февраля в «Платове» работает техника. В расчистке взлётно-посадочной полосы, перрона и искусственных покрытий аэродрома задействовано 15 единиц техники и 21 человек персонала. В пассажирском терминале организованы дополнительные места для пассажиров задержанных рейсов», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время известно о девяти задержанных рейсах на прилёт, три их которых приземлились на запасном в Краснодаре, ещё семь рейсов задержаны на вылет. Пять рейсов были отменены по решению авиаперевозчиков.

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