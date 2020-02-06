Тольятти, Самарская область, , 15:12 — REGNUM Находящийся в розыске подозреваемый в убийстве задержан в Тольятти. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, летом прошлого года около дома 37 по улице Калмыцкой в Тольятти было найдено тело мужчины 1982 года рождения с огнестрельными ранениями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый в убийстве мужчина 1985 года рождения скрылся. После чего был объявлен в розыск.

Сообщается, что 6 февраля текущего года он был задержан стражами порядка.

Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения.

В настоящее время стражи порядка устанавливают мотив и обстоятельства преступления.

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