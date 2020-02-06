Брянск, , 15:09 — REGNUM Партию замороженных сверчков передали на утилизацию специалисты Брянского Управления Россельхознадзора, сообщили 6 февраля в пресс-службе ведомства. Насекомых пытались перевезти без документов.

24 коробки с замороженными сверчками общим весом 480 кг обнаружили сотрудники таможни в машине на автодороге Сураж — Костюковичи. Водитель, гражданин Республики Белоруссия, пояснил, что перевозит сырьё. Необходимые ветеринарные сопроводительные документы иностранец предоставить не смог. На грузе также отсутствовали этикетки с указанием наименования товара, его производителя, условий транспортировки, дате производства и сроках годности.

В соответствии с ветеринарным законодательством, груз неизвестного происхождения утилизирован на Унечском ветсанутильзаводе. Виновное лицо привлечено к административной ответственности.