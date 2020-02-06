Барвиха, Московская область, , 15:03 — REGNUM В подмосковной Барвихе полицейские задержали подозреваемую в сбыте свыше двух килограммов тяжелых наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Одинцовскому горокругу задержали 48-летнюю жительницу Орловской области. Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ходе досмотра в сумке женщины обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Экспертизой было установлено, что изъятое является опасным наркотическим средством героин.

«Кроме того, оперативниками в телефоне злоумышленницы был обнаружен адрес закладки наркотика», — добавила Петрова.

Также возле одного из жилых домов был обнаружен тайник, в котором находился аналогичный сверток. В итоге общий вес изъятого опасного наркотика составил два килограмма. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).