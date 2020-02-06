Бишкек, , 15:03 — REGNUM Среди пассажиров самолета «Boeing-737», пострадавших во время аварийной посадки авиалайнера в аэропорту Стамбула, есть двое граждан Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел сегодня, 6 февраля.

По имеющейся у внешнеполитического ведомства информации, киргизстанцев вместе с другими получившими травмы различной степени тяжести пассажирами госпитализировали в государственные больницы. Состояние пострадавших граждан Киргизии стабильное.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 5 февраля в аэропорту Стамбула произошло крушение принадлежавшего авиакомпании «Pegasus Airlines» самолета «Boeing-737», прилетевшего из Измира.

По предварительным данным, из-за сложных погодных условий авиалайнер, находясь на высоте около 40 метров, резко потерял скорость и совершил жесткую посадку, фактически рухнув на взлетно-посадочную полосу. После этого самолет выкатился с нее и упал в ров с высоты около 30 метров. Корпус воздушного судна развалился на три части.

На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 171 пассажир. Один человек погиб и еще 157 человек были госпитализированы. Трое пострадавших прооперированы, двое находятся в реанимации.