Москва, , 14:58 — REGNUM Продажа данных клиентов микрозаймов, к сожалению, не первый случай утечки и судя по всему не последний, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя кражу персональных данных.

«Одним из основных источников подобных инцидентов являются сотрудники компаний, чья деятельность непосредственно связана с работой с персональными данными клиентов. Главная причина таких действий — низкая заработная плата.

На втором месте, по несанкционированному изъятию данных стоят так называемые хакеры, которые посредством фишинга, либо привлечения сотрудников компаний, имеющими доступ к подобной информации совершают кражу персональных данных.

Для борьбы с кражами персональных данных необходимо тщательнее подбирать сотрудников компаний и закупать более универсальное оборудование и программное обеспечение, позволяющее предотвратить кражи», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что персональные данные более 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу неизвестные лица в сети интернет.

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