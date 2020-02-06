Калуга, , 16:34 — REGNUM В Калужской области перед судом предстанет 31-летний бывший участковый уполномоченный полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом 6 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Задержанный в отделе полиции Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, вечером 31 декабря 2018 года участковый доставил в отдел полиции 59-летнего жителя Калуги. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, перепутал свою квартиру с квартирой на другом этаже, стучался в двери, и соседи, испугавшись, вызвали наряд полиции. Сотрудник дежурной части занимался оформлением документов доставленного, а в это время участковый необоснованно применил физическую силу в отношении задержанного — схватил его за правую руку и резко согнул ее за спину. Так полицейский сломал мужчине плечо. Спустя час сотрудник дежурной части заметил, что у доставленного рука находится в неестественном положении, и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медики увезли потерпевшего в больницу.

В ходе расследования участковый заявил, что задержанный сопротивлялся. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения и сделали вывод, что у полицейского не было поводов для применения физической силы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел.

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