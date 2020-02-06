Москва, , 14:46 — REGNUM Мосгорсуд оставил без изменений постановление Люблинского суда Москвы о продлении ареста участникам «Нового величия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Постановление Люблинского районного суда Москвы от 11 ноября 2019 года о продлении меры пресечения всем обвиняемым оставлено без изменений, а апелляция — без удовлетворения», — сообщает собеседник агентства.

В рамках дела арестовано четверо подозреваемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев. Ещё четверо — Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — находятся под домашним арестом.

Фигуранты дела обвиняются в нарушении ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия, целью созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.