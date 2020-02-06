Москва, , 14:39 — REGNUM Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова находится в удовлетворительном состоянии, сообщили 6 февраля в справочной службе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, где находится спортсменка.

«Пациентка поступила к нам вчера. Вечером была температура 36,8, а сейчас 36,6. В целом состояние удовлетворительное», — сообщили ТАСС в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 21-летняя гимнастка самостоятельно пришла в ближайшую к её дому больницу, на её теле были травмы. Девушка призналась, что хотела покончить с собой.

В машине скорой помощи ее доставили в институт имени Склифосовского, где поместили в психосоматическое отделение, учитывая причину травм.

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