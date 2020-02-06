Багдад, , 14:39 — REGNUM В результате столкновений между протестующими в иракской провинции Наджаф и сторонниками шиитского проповедника Мукатады ас-Садра погибли 11 человек. Об этом 6 февраля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

«Большинство убийств и ранений было совершено из ружей…», — отметил источник в комментарии журналистам агентства.

Отмечается, что помимо погибших, еще 120 человек получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, шиитский лидер ас-Садр первоначально присоединился к акциям протеста против правительства страны, однако затем изменил свое мнение и стал, наоборот, преследовать демонстрантов.

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