Копейск, Челябинская область, , 14:32 — REGNUM В Копейске заведено уголовное дело по факту гибели четырёхлетней девочки. Об этом сообщает челябинское областное управление СКР.

Его возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 февраля девочка выпала из окна с девятого этажа. Воспитанница одного из детдомов находилась в квартире женщины, которая хотела взять её в семью.

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