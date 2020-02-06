Волгоград, , 14:17 — REGNUM Двух браконьеров задержали полицейские в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В автомобиле мужчин нашли тушку зайца-русака, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили 6 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль остановили ночью 6 февраля у перекрёстка на поворот к посёлку Лебяжья Поляна автодороги Средняя Ахтуба — Краснослободск. На заднем сидении, кроме зайца, лежала пневматическая винтовка калибра 6,35мм Jaeger с установленным оптическим прицелом ночного видения. Двое мужчин, жители Ленинского района, пояснили, что они братья и, несмотря на запрет отстрела диких животных в природоохранной зоне, выехали туда с целью охоты на зайцев. Стоимость ущерба оценили в 10 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору, за что браконьеры могут получить до двух лет лишения свободы.

Охота на зайца-русака завершилась в регионе 2 февраля.