Ростов-на-Дону, , 14:14 — REGNUM В Ростовской области на трассе Ростов — Волгодонск произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 6 февраля.

В 12:15 мск микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Волгодонска в Краснодар, во время обгона занесло, и он съехал кювет. В момент ДТП в транспортном средстве находились водитель и две пассажирки. Обе были госпитализированы.

ИА REGNUM напоминает, что автовладельцев в связи с непогодой на Дону призывают отказаться от поездок на дальние расстояния. Из-за плохой видимости на некоторых участках автодорог ограничено движение пассажирского транспорта.