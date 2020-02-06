Москва, , 14:08 — REGNUM На первом этаже Никулинского суда Москвы произошло возгорание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Произошло возгорание на первом этаже. Работают сотрудники правоохранительных органов, причины устанавливаются», — сообщил собеседник агентства.

На данный момент возгорание ликвидировано.

Как отметили в пресс-службе суда, документы не пострадали.

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