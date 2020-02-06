Москва, , 14:10 — REGNUM Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова сама обратилась к врачам после попытки суицида. Об этом сообщает 6 февраля телеграм-канал Mash.

Гимнастка самостоятельно пришла ближайшую к её дому больницу, на её теле были травмы. Девушка призналась, что хотела убить себя. В карете скорой помощи её доставили в институт имени Склифосовского, там спортсменку поместили в психосоматическое отделение, учитывая причину травм.

По дороге Солдатова рассказала, что жалеет о своём поступке.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации Александры Солдатовой после попытки суицида стало известно 5 февраля. Отмечалось, что у 21-летней спортсменки также диагностировали булимию.

Читайте ранее в этом сюжете: Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой — СМИ