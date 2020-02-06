Чебоксары, , 13:54 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 35-летнему жителю Чебоксар, которого признали виновным в изнасиловании и покушении на убийство 32-летней бывшей сожительницы. При этом одно из преступлений было совершено на глазах 12-летней дочери пострадавшей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

По данным правоохранителей, вечером 1 сентября 2019 года злоумышленник из личных неприязненных отношений напал на свою бывшую любовницу. Это было совершено во дворе жилого дома в Новочебоксарске, когда женщина вместе с 12-летней дочерью возвращалась домой.

«В присутствии девочки мужчина нанёс бывшей сожительнице множество ударов ножом по различным частям тела», — говорят в следственном управлении, отмечая, что женщина спаслась, потому что нож застрял в её левой кисти.

Кроме того, внимание прохожих привлекли крики девочки о помощи. В результате мужчина скрылся с места преступления: его задержали через короткий промежуток времени.

Также в ходе следствия было установлено, что в ночь с 24 на 25 августа 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, изнасиловал ту же потерпевшую, приставив к горлу нож.

Новочебоксарский городской суд признал чебоксарца виновным в изнасиловании и покушении на убийство, назначив 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Правоохранители отмечают, что мужчина не имеет постоянного места работы, ранее шесть раз привлекался к уголовной ответственности и провёл в местах лишения свободы более 12 лет. В момент совершения очередных преступлений он находился под административным надзором, в связи с чем в МВД по Чувашии внесено представление о необходимости повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жестокое убийство родителей на глазах девятилетней дочери произошло в Батыревском районе Чувашии. Жертвами стали супруги, которые отказались впускать ночью пьяного соседа. В ответ злоумышленник, незаконно проникнув в дом, расправился с четой. В марте 2019 года суд назначил злоумышленнику более 18 лет колонии строгого режима.

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