Турин, Италия, , 13:51 — REGNUM Полиция Италии расследует обстоятельства гибели 33-летней гражданки России Анны Марочкиной, ее тело было обнаружено утром в четверг, 6 февраля, в ее доме в одном из пригородов Турина.

Найдено и тело ее мужа, 39-летнего гражданина Дании Андреаса Педерсена. Трупы (с ножевыми ранениями) лежали один на другом.

В полиции предполагают, что трагедия произошла в результате ссоры, после которой имело место сначала убийство, а потом самоубийство. Другие подробности не приводятся.