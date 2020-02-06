Милан, Италия, , 13:44 — REGNUM На борту скоростного поезда «Красная стрела», следовавшего из Милана в Салерно и потерпевшего крушение в районе Лоди утром в четверг, 6 февраля, было всего 28 пассажиров, а также несколько машинистов и проводников.

Как сообщалось ранее, в результате схода поезда с рельсов погибли 2 человека и пострадали 27. По данным врачей, большинству раненых ничто не угрожает.

Поезд отправлялся из Милана в 5:10 утра. Пассажиров в нем было во много раз меньше, чем в составах, отправляющихся в том же направлении позднее.

Причины происшествия устанавливаются. В момент крушения поезд шел со скоростью 290 км/час. Основная рабочая версия трагедии — проблема с переводом дорожных стрелок.