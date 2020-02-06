Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM В Ростовской области почти 14 тыс. человек остались без света из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители 33 населённых пункта (около 13 тыс. 800 человек). Задействовано семь резервных источников снабжения электроэнергией», — уточнили в ведомстве.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 14 бригад в составе 42 человек и 14 единиц спецтехники.

ИА REGNUM отмечает, что из-за непогоды энергетики ростовского филиала «Россети Юг» работают в режиме повышенной готовности.

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