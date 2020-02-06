Варшава, , 13:29 — REGNUM В Университетской детской больнице в Кракове у шестилетнего ребёнка диагностировали наркотическое опьянение. Как сообщила «Польскому радио» пресс-секретарь больницы Катажина Покорна-Хринишин, исследование показало, что он принимал тяжёлые наркотики.

В воскресенье, 2 февраля ребёнок был переведён в краковскую больницу из больницы Сухой Бескидзкой с подозрением на употребление наркотиков. Были сделаны анализы, которые подтвердили предположение. Мальчику была оказана вся необходимая медицинская помощь, после чего он был выписан из больницы. После этого медики сообщили о произошедшем в полицию.

В одном из сёл Сусского повета Малопольского воеводства был задержан 35-летний отец ребёнка, в доме которого была обнаружена плантация марихуаны — 30 кустов. Кроме того, была обнаружена сушенная марихуана. Также пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Анна Зброя сообщила, что задержан 43-летний сообщник отца ребёнка, у которого обнаружено 1,5 грамма амфетамина.

Оба задержанных во вторник были допрошены в Бескидской прокуратуре. Отцу ребёнка предъявлены обвинения в изготовлении и хранении наркотиков, а также в том, что он подверг опасности жизнь и здоровье несовершеннолетнего. Второму мужчине предъявлено обвинение в хранении наркотических средств.