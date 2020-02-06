Рязань, 6 февраля 2020, 13:17 — REGNUM Маршрутный автобус с неисправной тормозной системой обнаружили сотрудники Госавтоинспекции в Рязани, сообщили 6 февраля в пресс-службе областного ведомства. Потенциально опасное транспортное средство сняли с рейса.
Маршрутку остановили на улице Зубковой в рамках мероприятий по надзору за дорожным движением. При проверке технического состояния инспекторы ДПС установили, что автобус вышел на маршрут с заведомо неисправной тормозной системой.
В отношении водителя составлен административный материал. Транспортное средство помещено на спецстоянку.