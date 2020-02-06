Самара, , 13:22 — REGNUM Бывшего замдиректора по производству муниципального предприятия обвиняют в нарушении санитарно — эпидемиологических норм, что повлекло массовое заболевание школьников в Самаре. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2018 года нескольких учеников школы № 81 госпитализировали с предварительным диагнозом кишечная инфекция.

Отмечается, что договор об организации горячего питания ученикам с муниципальным предприятием школа заключила в январе 2018 года. По версии следствия, обвиняемая не проследила за исполнением сотрудниками предприятия санитарно — эпидемиологических правил. Поэтому ими была приготовлена недоброкачественная еда, которую и съели школьники.

В результате шесть детей были госпитализированы с инфекционным заболеванием. Еще семь школьников, у которых также обнаружили заболевания и расстройство желудочно-кишечного тракта, от госпитализации отказались.

В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Коми вынесли приговор женщине, отравившей детей