Москва, , 13:07 — REGNUM Российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой. Об этом 6 февраля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А. Солдатова … в связи суицидальной попыткой», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у спортсменки диагностирована булимия. На данный момент она не подлежит опросу и не сообщает обстоятельства получения травм. Следователи проводят проверку.

Напомним, Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.