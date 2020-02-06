Красноярск, , 12:57 — REGNUM В Красноярске сотрудники ГИБДД задержали водителя автобуса с признаками наркотического опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 февраля в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Госавтоинспекторы провели проверку маршрутного автобуса 5 февраля на конечной остановке в микрорайоне Солнечный. Они заметили у водителя признаки, характерные для наркотического опьянения. Мужчина отказался от освидетельствования.

Осмотрев кабину автобуса, полицейские нашли в подстаканнике подозрительный свёрток с веществом коричневого цвета. На место направили следственно-оперативную группу. Свёрток направили на исследование.

В отношении водителя автобуса составлен административный протокол за невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования. Ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

«Также будет дана правовая оценка действиям юридического лица, допустившего данного водителя к перевозке пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в выходные задержали 39 пьяных водителей.