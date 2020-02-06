Москва, , 12:49 — REGNUM Бутылку с зажигательной смесью бросил неизвестный в здание Никулинского суда в Москве. Об этом сообщает 6 февраля телеканал «Звезда».

Инцидент произошел ночью на Мичуринском проспекте столицы. В здание бросили бутылку с некой жидкостью, произошло возгорание на первом этаже. Пожар быстро устранили, никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Никулинский суд был эвакуирован из-за ложного сообщения об угрозе взрыва.

Читайте также: Семь судов Москвы эвакуированы из-за угроз