Рабочий посёлок Шимск, Новгородская область, , 12:44 — REGNUM В Новгородской области следователи регионального следственного управления Следственного комитета России начали доследственную проверку по факту ночного пожара, который унёс жизни трёх человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, ночью 6 февраля горел жилой дом в деревне Теребутицы Шимского района Новгородской области. Новгородской области.

После ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены тела трёх человек. По предварительным данным, в доме проживала пожилая женщина и два её взрослых сына.

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, пожар возник около 2:50 ночи. К прибытию пожарных расчётов дом горел открытым пламенем. Ликвидировать возгорание удалось лишь к 7:25 утра. Дом сгорел полностью.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших с целью установления причин смерти.