Абакан, , 12:40 — REGNUM Задержан хакасский адвокат, подозреваемый в покушении на мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело по ч. ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество») в отношении адвоката Адвокатской палаты Хакасии возбуждено по материалам регионального УФСБ.

По предварительной версии следствия, в 2019 году адвокат осуществлял защиту обвиняемого по уголовному делу. Общаясь с родственниками обвиняемого, адвокат предложил передать ему 150 тысяч рублей. Он заявил, что деньги нужны для представителей следственных и судебных органов, чтобы повлиять на меру наказания. На самом деле он не планировал никому передавать деньги, а хотел распорядиться ими в личных целях.

Адвокат задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 73-летняя жительница Красноярска перевела мошенникам 340 тысяч рублей.