Красноярск, , 12:33 — REGNUM В Красноярском крае вынесен приговор шести иностранцам, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, трое мужчин, содержавшиеся в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в возрасте от 42 до 45 лет выступили организаторами погромов. Ночью 3 февраля 2018 года они подожгли и уничтожили имущество центра, в том числе камеры наблюдения.

«В ходе массовых беспорядков 27-летний мужчина, являющийся гражданином Республики Таджикистан, по указанию 45-летнего мужчины поджег простынь в комнате №3 первого этажа ЦВСИГ, а 45-летний мужчина поджег матрац в коридоре второго этажа», — отметили в СКР.

По мнению следователей, своими действиями погромщики создали угрозу жизни и здоровья большого числа людей, а также причинили имущественный ущерб.

В результате суд признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях. Троих организаторов судья приговорил к лишению свободы на срок от 8,6 до 9 лет лишения свободы. Трое участников получили от 4 до 4,6 лет колонии.

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