Москва, , 12:27 — REGNUM В Москве эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра Columbus, сообщается 6 февраля на странице ТРЦ в социальной сети «ВКонтакте».

"Проводится проверка здания спецслужбами, во время неё входить внутрь ТРЦ и на парковку запрещено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня все торговые центры французской компании «Леруа Мерлен» в Москве и Московской области получили сообщения от неизвестных лиц об угрозе минирования.

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