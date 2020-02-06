Коканд, Узбекистан, , 12:14 — REGNUM Правоохранительные органы узбекистанского города Коканда задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из ружья 12-го калибра. Об этом сообщили 6 февраля в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным надзорного ведомства, 6 февраля в 00 часов 10 минут (5 февраля 22:10 мск) подозреваемый поссорился со своими знакомыми в чайхане в Коканде. Во время ссоры мужчина выстрелил два раза из охотничьего ружья в обидчиков и скрылся с места происшествия.

В результате травмы получили три человека. Для определения степени тяжести травм была назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 25 и п. «а». ч.2 ст. 97 УК УК республики (Покушение на умышленное убийство двух и более лиц).