Самара, , 12:13 — REGNUM Тело пожилой женщины обнаружили во время тушения пожара в частном доме в Самарской области. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло днем 5 февраля в частном доме на ул. Краснопресненской, 149, в поселке Зубчаниновка Кировского района.

По тревоге были подняты 32 огнеборца на восьми транспортных средствах.

Прибыв на место происшествия, спасатели присвоили пожару, площадь которого составила 30 кв метров, ранг сложности «1-БИС».

Сообщается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело 83-летней женщины.

В настоящее время причины смерти пенсионерки устанавливаются.

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