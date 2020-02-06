Красноярск, , 12:10 — REGNUM В Красноярском крае на 27 километре автодороги Курагино — Черемшанка сошла снежная лавина объёмом около 150 м³. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МВД, на месте схода лавины обеспечивают безопасность сотрудники полиции.

Движение транспортных средств на указанном участке автодороги временно ограничено. Пострадавших нет. Проезжую часть очищают три единицы спецтехники, пять сотрудников дорожной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ливень и снегопады спровоцировали сход лавины и оползня в Сочи.