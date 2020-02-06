Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 12:08 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Рамонском районе Воронежской области вечером 5 февраля. Следственными органами проводится доследственная проверка, сообщила ИА REGNUM старший помощник СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Пожар произошёл в жилом доме по улице Октябрьская села Ямное Рамонского района вечером 5 февраля. После тушения пожара были обнаружены тела двух человек — 65-летнего хозяина дома и его 41-летней дочери. По предварительным данным, смерть погибших наступила в результате отравления окисью углерода.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, проводят опросы очевидцев, будут назначены экспертизы — судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая, чтобы установить точную причину пожара.