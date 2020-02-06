Москва, , 12:06 — REGNUM В Москве задержали предполагаемого соучастника убийства так называемого «вора в законе» Вячеслава Иванькова (известного как Япончик). Об этом 6 февраля сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что задержанный, по версии следствия, довез снайперскую винтовку до места преступления у одного из ресторанов на Хорошевском шоссе, где передал ее киллеру.

Следователи предполагают, пишет Telegram-канал, что задержанный действовал по указанию криминального авторитета Ильи Симония.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Иваньков скончался 7 октября 2009 года в одной из московских частных клиник. 28 июля того же года в него на выходе из ресторана «Тайский слон» стрелял снайпер.