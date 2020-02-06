Кабул, , 11:58 — REGNUM Не менее 13 детей умерли от заболевания, которое было похоже на пневмонию, в северо-восточной афганской провинции Бадахшан. Об этом 6 февраля заявил представитель местных властей, его слова передал афганский телеканал TOLOnews.

По данным местного представителя власти, «как минимум 13 подростков умерли в течение последних трех дней от заболевания, которое похоже на пневмонию, в уезде Ямган провинции Бадахшан».

При этом власти Афганистана не давали никакой информации о причине заболевания и смерти данных детей.