Стамбул, Турция, , 11:52 — REGNUM Падение пассажирского лайнера на посадочную полосу произошло в аэропорту Стамбула. Из 183 человек, находившихся на борту, погибли трое, остальные получили те или иные травмы.

Самолет после падения на полосу загорелся, выкатился за её пределы, а затем развалился на части. Люди выбирались из поврежденного лайнера, на помощь им пришли спасатели.

Пассажиров на борту было 177. Большинство из них — граждане Турции, российских граждан на борту не было.

Турецкие власти указывают, что три человека погибли, 179 — пострадали. Более 50 пострадавшим потребовалась госпитализация, трое помещены в реанимацию.

Как сообщало ИА REGNUM, жёсткая посадка самолёта турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines произошла 5 февраля. Лайнер Boeing 737−800 следовал из Измира в Стамбул. Эксперты назвают небольшое число жертв чудом.

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