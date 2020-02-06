Чебоксары, , 11:44 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии в Цивильске. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным правоохранителей, с февраля по апрель 2019 года во время обысковых мероприятий обвиняемый, на тот момент занимавший должность заместителя начальника отдела безопасности, обнаружил тайник с мобильным телефоном.

«В нарушение нормативно-правовых актов он не доложил об этом, а вынес за пределы колонии», — говорят в ведомстве, отметив, что телефон злоумышленник забрал себе.

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«В ходе следствия выяснилось, что указанный телефон ранее незаконно пронёс на территорию колонии для одного из осуждённых другой сотрудник исправительного учреждения. В настоящее время он осужден за данное преступление, а также за ряд других аналогичных преступлений», — отмечают в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Чувашии. Дело направлено в Цивильский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2019 года правоохранительными органами Чувашии выявлено 299 преступлений коррупционной направленности, что на 5,3% выше аналогичного уровня прошлого года. В том числе пресечено 26 фактов получения взяток и выявлено 59 эпизодов мелкого взяточничества, 42 факта совершения служебных подлогов и 25 — превышения должностными полномочиями.

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