Москва, , 11:43 — REGNUM Все торговые центры французской компания «Леруа Мерлен» в Москве и Московской области получили сообщения от неизвестных лиц об угрозе минирования. Об этом 6 февраля сообщил источник в экстренных службах.

«Поступили анонимные сообщения о минировании всех магазинов «Леруа Мерлен» в Москве и области», — приводит ТАСС слова источника.

Также он добавил, что экстренными служба начата проверка поступившей информации.

При этом источник не уточнил, ведется ли в данных торговых центрах эвакуация посетителей.

Отметим, всего в Москве и области наличествует 23 торговых центра «Леруа Мерлен» и 14 из них находятся в Подмосковье.