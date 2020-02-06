Тегеран, , 11:50 — REGNUM Официальный представитель МИД Аббас Мусави заявил, что министр иностранных дел Исламской республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф узнал главную причину инцидента с украинским самолетом ещё днём 10 января. Об этом 5 февраля сообщило новостное агентство IRNA.

По словам Мусави, в СМИ в тот же день сразу появились различные необоснованные утверждения касательно реальной причины крушения самолёта. Глава МИД заявил, что всему виной была техническая неисправность, однако уже в 14:00 того же дня сообщил, что самолёт был подбит ракетами. Кроме того, представитель МИДа объявил, что новости министерства будут открыто публиковаться по официальным каналам.

Напомним, что власти Ирана 11 января признали, что украинский Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позднее Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде взял на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.