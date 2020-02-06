Тбилиси, , 11:41 — REGNUM Виновным в избиении и сексуальном насилии в отношении своих дочерей в Грузии признал гражданина Ирака Тбилисский городской суд. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба генпрокуратуры Грузии.

Сообщается, что мужчина имеет вид на жительство в Грузии. Он пришел в апреле 2019 года в полицию и заявил о пропаже двух несовершеннолетних дочерей. Сами девочки также в тот день обратились к правоохранителям. Они сообщили о случаях физического и сексуального насилия со стороны отца.

Суд посчитал вину доказанной и приговорил мужчину к шести годам тюремного заключения.