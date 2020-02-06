Бутурлиновка, Воронежская область, , 11:27 — REGNUM Решение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции, насмерть сбившего пешехода, вынес Бутурлиновский районный суд Воронежской области 5 февраля, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Бывший сотрудник отдела МВД России по Бутурлиновскому району признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2018 года обвиняемый, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, на автодороге в селе Гвазда, при выполнении обгона другого автомобиля, нарушил правила дорожного движения, пересёк сплошную разметку, выехал на встречную полосу движения и сбил женщину, которая в этот момент заканчивала переходить дорогу. От полученных травм пешеход погибла. У 44-летней женщины остался сын — инвалид первой группы. После смерти матери о нём заботится сестра, помогают посторонние люди, в том числе волонтёры.

Подсудимый своей вины не признал. Однако суд счел доказательства, представленные гособвинителем, достаточными, и признал экс-полицейского виновным. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск о взыскании с осуждённого 1,6 млн рублей в виде компенсации морального вреда в пользу детей погибшей женщины. Суд наложил арест на автомобиль экс-полицейского в целях компенсации заявленных потерпевшими исковых требований.