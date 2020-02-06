Ташкент, , 11:24 — REGNUM Водитель мотоцикла получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля в Ташкенте, сообщили 6 февраля в ГУВД столицы Узбекистана.

Авария произошла 4 февраля в 17:00 (15:00 мск) на ташкентской кольцевой автодороге. По данным правоохранителей, водитель грузового автомобиля Shacman допустил столкновение с мотоциклом Yamaha. В результате ДТП 39-летний водитель мотоцикла был госпитализирован.

В ГУВД Ташкента призвали водителей внимательно относиться к мотоциклам на улицах города и совершать маневры строго в соответствии с правилами дорожного движения.

Отмечается, что в 2018—2019 годах ДТП с участием мотоциклов чаще всего происходили по причине совершения маневров водителями именно легковых автомобилей с нарушением правил дорожного движения.

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