Ташкент, 6 февраля 2020, 11:24 — REGNUM Водитель мотоцикла получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля в Ташкенте, сообщили 6 февраля в ГУВД столицы Узбекистана.
Авария произошла 4 февраля в 17:00 (15:00 мск) на ташкентской кольцевой автодороге. По данным правоохранителей, водитель грузового автомобиля Shacman допустил столкновение с мотоциклом Yamaha. В результате ДТП 39-летний водитель мотоцикла был госпитализирован.
В ГУВД Ташкента призвали водителей внимательно относиться к мотоциклам на улицах города и совершать маневры строго в соответствии с правилами дорожного движения.
Отмечается, что в 2018—2019 годах ДТП с участием мотоциклов чаще всего происходили по причине совершения маневров водителями именно легковых автомобилей с нарушением правил дорожного движения.
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