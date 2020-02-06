Блантайр, Малави, , 11:24 — REGNUM Жительница Малави, на которую при свидетелях совершила нападение группа мужчин, в интервью корреспонденту ВВС сообщила, что в ее стране не защищают женщин. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, нападение было записано на видео, которое впоследствии распространилось в интернете.

38-летняя Ванесса Чиланго сообщила, что в день нападения на рынке в Блантайре к ней обратились мужчины. Затем они попытались раздеть ее, потому что они, по ее словам, очевидно, были оскорблены тем, как она была одета.

«Я не была голой. Я была одета. Я была в мини-юбке с топом. Я не показывала интимные части моего тела», — сказала она.

Чиланго, мать четырех детей, добавила, что никто не пришел ей на помощь.

«Молодые люди начали грабить меня. Они порезали мои пальцы; они били меня по всему телу. Оно опухло. Никто не помог мне. Люди, окружавшие меня, только хлопали в ладоши и кричали», — вспоминает она.

Чиланго сообщила журналистам, что полиция произвела аресты в связи с нападением.