Милан, Италия, , 11:15 — REGNUM В списке пострадавших от схождения с рельсов скоростного поезда в северной итальянской провинции Лоди отсутствуют граждане России. Об этом 6 февраля сообщили в генеральном консульстве РФ в Милане.

«По имеющейся у нас информации от итальянских правоохранительных органов, с которыми мы находимся в контакте, россиян среди пострадавших пассажиров поезда нет», — приводит ТАСС сообщение представительницы дипломатического представительства.

Также она подчеркнула, что все, кто пострадал при схождении скоростного поезда с рельсов получили незначительные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб и ещё 30 пострадали в результате того, что скоростной поезд, который двигался по маршруту Милан — Болонья, сошёл с рельсов в северной итальянской провинции Лоди.