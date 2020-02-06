Анкара, , 11:02 — REGNUM Агентство DHA опубликовало на своей странице в YouTube видео жесткой посадки пассажирского самолета в Турции.

Как видно на кадрах, самолет приземляется, после чего загорается, скатывается со взлетно-посадочной полосы и оказывается за пределами территории аэродрома.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля пассажирский самолет Boeing 737−86J авиакомпании Pegasus, совершавший рейс Измир — Стамбул, во время приземления в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выкатился со взлетно-посадочной полосы на склон, врезался в забор и развалился на три части. В результате происшествия погибли три человека.

Читайте также: Катастрофа самолёта в Турции — трансляция