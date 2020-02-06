Донецк, , 10:53 — REGNUM В результате непогоды без света остались более 11 тыс. абонентов в 30 населённых пунктов ДНР, сообщили 6 февраля в пресс-службе МЧС ДНР.

«Обесточены десять сёл в Шахтёрском районе, без света 1701 абонент частного сектора. Также в Шахтёрске обесточен посёлок Давыдовка, без электроэнергии остались 2535 абонентов и шесть социальных объектов, 477 абонентов в посёлке Молодецкое, 236 абонентов частного сектора в сёлах Тимофеевка, Стрюково, Димитрово», — рассказали в ведомстве.

В городе Ясиноватая и его окрестностях нет электричества у 1428 абонентов. В Старобешевском районе ДНР без света остаются 2670 абонентов, в Амвросиевском районе — 770, в Тельмановском районе — 152.

В Горловке без электричества остались 854 абонента, не работают шесть трансформаторных подстанций.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в 13 областях страны из-за ветра и налипания мокрого снега около 600 населённых пунктов остаются без света.

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