Донецк, 6 февраля 2020, 10:53 — REGNUM В результате непогоды без света остались более 11 тыс. абонентов в 30 населённых пунктов ДНР, сообщили 6 февраля в пресс-службе МЧС ДНР.
В городе Ясиноватая и его окрестностях нет электричества у 1428 абонентов. В Старобешевском районе ДНР без света остаются 2670 абонентов, в Амвросиевском районе — 770, в Тельмановском районе — 152.
В Горловке без электричества остались 854 абонента, не работают шесть трансформаторных подстанций.
Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия непогоды.
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в 13 областях страны из-за ветра и налипания мокрого снега около 600 населённых пунктов остаются без света.
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