Иерусалим, , 10:49 — REGNUM Один палестинец погиб и ещё семеро ранены в ходе столкновений с военными ВС Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом 6 февраля сообщает агентство WAFA со ссылкой на источник.

По данным источника, стычки начались в Дженине, когда израильские военные стали повторно сносить дом одного из палестинцев, который участвовал в убийстве на Западном берегу раввина Разиэля Шеваха в январе 2018 года, отстроенный заново. 19-летний мужчина, участвовавший в стычках, получил два выстрела в грудь и скончался после этого.

Также сообщается, что остальные семеро пострадавших были доставлены в больницу, где одному из них, находящемуся в тяжёлом состоянии, была проведена операция.

В свою очередь армия Израиля сообщила о том, что при сносе дома начались беспорядки с участием вооруженных палестинцев, которые стреляли по солдатам и бросали в них камни и взрывные устройства. В ответ израильские военные вынуждены были применять средства контроля над толпой и огнестрельное оружие в случае наличия прямой угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что армия обороны Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы с территории анклава.