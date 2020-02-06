Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Шесть районных судов Петербурга утром в четверг, 6 февраля, вновь эвакуировались из-за получения сообщений о «заминировании». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Посетители и служащие Петродворцового, Октябрьского, Колпинского, Ленинского, Василеостровского, Красногвардейского районных судов были эвакуированы прямо в начале рабочего дня. Однако спустя 40 минут, после проверок, районные суды начали постепенно возвращаться к работе.

По данным издания «Фонтанка.ру», накануне из-за аналогичных сообщений, специалисты проверили 761 здание, в том числе 22 суда, 16 клиник и больниц, 568 детсадов и 144 учебных заведения. Все время проверок на улице ждали почти 29 тысяч человек. Как и в прошлые разы, никаких опасных предметов или веществ найдено не было.

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